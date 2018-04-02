Совместно с «Ай-Теко» банк создаст облачную платформу для развития бизнеса

Сбербанк и российский системный интегратор «Ай-Теко» подписали соглашение о создании совместной облачной платформы SberCloud. Новая компания будет предоставлять облачные решения как для Сбербанка и его партнеров, так и для внешних клиентов.

Для корпоративных клиентов банка создадут маркетплейс облачных решений, который позволит отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности. В SberCloud будут доступны как разработки самого Сбербанка, так ведущих мировых партнеров. Это ускорит процессы масштабирования сетевой инфраструктуры компании и поможет формировать персональный сервис для каждого клиента.

«Для построения облачной платформы мы берем лучшую технологию, представленную в России, и сильную команду. Благодаря этому мы сможем предложить рынку мощную, надежную и защищенную технологическую платформу для развития бизнеса», — сообщает председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Сбербанку будет принадлежать 60% в совместном предприятии. Данная инвестиция позволит Сбербанку выйти на быстрорастущий рынок облачной инфраструктуры, в которой нуждаются как стартапы, так и крупные современные компании. На сегодняшний день наблюдается экспоненциальный рост объемов данных: по оценке Forrester Research Russia, объём мирового рынка облачных технологий в 2016 году составил 112 млрд долл. США. По мнению отраслевых экспертов, в ближайшие годы рынок должен вырасти в 10−15 раз.