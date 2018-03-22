Сбербанк, лидер прошлогоднего рейтинга, оказался в этом году на 4 месте

Forbes назвал топ-100 самых надежных российских банков за 2018 год. Первое место в нём занял Росбанк.

Второе место — у «Юникредит банка», третье — у Райффайзенбанка. Все они «дочки» иностранных банков. Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Всего в категории наиболее надежных оказались 13 банков против 11 годом ранее.

В прошлом году рейтинг надежности возглавлял Сбербанк, который в этом году занял четвертое место. Пятое место у Ситибанка, затем идет банк «Нордеа». ВТБ занимает седьмое место, «Бэнк оф Чайна» — восьмое. На девятой строчке оказался банк «Интеза», а замыкает первую десятку Газпромбанк. Кроме того, в группу банков с наивысшей надежностью вошли «Альфа-банк», Россельхозбанк и «Российский капитал».

Из списка самых надежных банков четыре — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк — находятся под введенными США и странами ЕС санкциями.



Все банки, включенные в прошлогодний рейтинг, смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора: никто из них не лишился лицензии, банки лишь переходили под контроль государства, отмечает издание.

«Государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк „ФК Открытие“ и Промсвязьбанк», — отмечает издание.