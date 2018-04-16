Мессенджер планирует использовать встроенные методы обхода блокировок, чтобы оставаться доступным на территории России

Авторы популярных Telegram-каналов намерены продолжить поддерживать их на площадке мессенджера. Несмотря на то, что потенциальное падение аудитории в связи с блокировкой составит до 50%, сложилась хорошая ситуация, чтобы проверить реальное количество желающих читать Telegram-каналы, сообщает ТАСС.

Крупные Telegram-каналы не только не планируют менять платформу, но и отмечают приток аудитории на фоне разбирательств Роскомнадзора и владельца мессенджера Павла Дурова. Например, автор Telegram-канала «Сталингулаг» заявил, что не планирует уходить из Telegram. «Как писал сюда, так и продолжу. VPN стоит у огромного числа людей, и ближайшие дни эта цифра будет только увеличиваться», — сообщил он. В редакции канала «Караульный» также не планируют покидать Telegram.

Руководитель проекта Mash Никита Могутин отметил, что шумиха вокруг блокировки Telegram сказывается положительно на притоке аудитории.

«Интерес к платформе растет геометрически, количество подписчиков постоянно и уверенно растет. Некоторое время назад мы проводили опрос среди своих подписчиков и выяснили, что основная наша аудитория, конечно, из России и из городов-миллионников, но за последнее время к нам в канал пришло много людей из других стран. В основном это люди, уехавшие из РФ, но продолжающие следить за судьбой своей страны», — сказал Могутин, добавив, что блокировка может привести к стагнации и смерти политических телеграм-каналов, «зарабатывавших заказухой».

По мнению редактора «Бойлерной», ядро аудитории уже давно знает, что такое VPN.

«В случае блокировки все каналы столкнутся с большим оттоком подписчиков, обусловленным удалением Telegram неактивных аккаунтов, и мы увидим „чистую“ аудиторию. По нашим оценкам, она будет находится на уровне не менее 60−70% от текущих значений у крупных каналов. То есть более половины наших подписчиков совершенно точно будут использовать сервисы, позволяющие обойти блокировку», — отметил редактор канала.

Однако некоторые Telegram-каналы еще до прецедента с блокировкой начали расширять площадки и открываться в социальных сетях и других мессенджерах. Например, в мессенджеры Viber и Tam Tam, а также социальные сети Facebook и «ВКонтакте». Последняя даже предложила бесплатное рекламное продвижение Telegram-каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков.

Роскомнадзор пообещал, что сегодня начнётся выгрузка адресов Telegram для блокировки. Доступ к нему будет ограничен «в ближайшее время». При этом сам Telegram намерен использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких дополнительных действий, успокоил пользователей Павел Дуров.

Кроме того, мессенджер «сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», и посоветовал не удалять и не переустанавливать его, если возникнут проблемы с соединением. Одновременно с этим защита Telegram уже заявила о намерении оспорить его в Мосгорсуде.

Эксперты области, опрошенные The Bell, подсчитали, что блокировка Telegram доставила неудобства пользователям и привёдет к потере аудитории для больших каналов, которые зарабатывают на рекламе. Рынок рекламы в Telegram они оценили в сотни миллионов рублей в год, а в России — до 15 миллионов. Сразу же после блокировки русскоязычная аудитория Telegram станет меньше на 30%, однако в течение месяца ее доля восстановится.

Авторы популярных телеграм-каналов полагают, что аудитория мессенджера может снизиться в 2 раза. Каждый рекламный пост у самых популярных блогеров может потерять более 20 тысяч рублей. Кроме того, многие рекламодатели будут бояться заключать контракты. Однако авторы некоторых каналов предположили, что после блокировки рекламу можно будет продавать даже дороже, так как размер аудитории снизится, зато останутся самые лояльные читатели.

Напомним, в пятницу суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Судья, вынося решение, сообщила, что оно подлежит немедленному исполнению. Ограничение может быть снято, если Telegram согласится с требованиями ФСБ и Роскомнадзора и предоставит спецслужбам ключи для дешифровки пользовательской переписки. Представители сервиса не раз заявляли, что выполнить это требование технически невозможно.