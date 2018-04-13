Соцсеть предлагает рекламное продвижение аккаунтов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков

«ВКонтакте» запустила программу поддержки для авторов Telegram-каналов, аудитория которых превышает 1000 подписчиков. Соцсеть предложит им бесплатное продвижение «ВКонтакте» через рекламу сообщества с таргетингом на релевантную аудиторию из расчёта 10 000 показов за каждую тысячу подписчиков.

В рамках предоставляемой поддержки от «ВКонтакте» авторы Telegram-каналов должны получить специальные купоны, предназначенные для дальнейшего бесплатного продвижения. Для этого необходимо написать в личные сообщения сообществу и прикрепить ссылки на группы в мессенджере.

Алгоритм «Прометей» выделяет уникальные и интересные публикации с помощью нейросети и чаще показывает их релевантной аудитории в разделе «Рекомендации». Помимо помощи в продвижении на старте, важную роль играет качество контента.