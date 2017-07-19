Технология позволит сообщать данные местонахождения и передавать видеозапись спасательным службам



Соцсети

Apple Inc. запатентовала новый способ вызова спасательных служб Штатов. Технология заключается в сканировании отпечатков пальцев в определенной, запрограммированной последовательности, сообщает CNN, ссылаясь на данные реестра патентов и товарных знаков США.

Пока сеть ждет выпуска новой модели яблочного смартфона и гадает, каким же будет iPhone следующей модели, компания Apple патентует способ вызовы экстренных служб, который может пригодиться в нестандартных ситуациях. И вот эти случаи. Незаметно совершить экстренный вызов обладатель iPhone сможет, оказавшись под наблюдением злоумышленника, (например, будучи в заложниках, как в фильме). Технология передает геоданные местонахождения телефона и его пользователя, независимо от того, введен ли пароль.

Телефон можно настроить и так, чтобы в экстремальной ситуации при наборе все тех же сканов пальцев, устройство записывало происходящее на камеру или в аудио.

И третье: таким же образом можно стереть персональные данные из памяти телефона, если им что-то грозит. Со стороны действия человека будут похожи на то, что он просто пытается разблокировать свой смартфон.

Будет ли новая технология применена в ближайшем будущем, неизвестно, но сам факт наличия такого патента – «хороший показатель для компании», считает CNN.

Весной 2017 года кнопка SOS для быстрой связи со службами спасения появилась на Apple Watch. Часы также посылают геопозицию места совершения вызова. Звонок при помощи функции SOS автоматически попадает на номер местной аварийно-спасательной службы. В некоторых странах и регионах может потребоваться ручной выбор необходимой службы. Пользователь также может сохранить контакты SOS.

Ранее разработчики корпорации тестировали систему безопасности, которая позволит снимать блокировку с iPhone при помощи 3D-распознавания лиц.

Также в СМИ прошла инфомация о том, что Apple рискует отсрочить поставки новых iPhone. Проблема связана как раз с производством датчиков отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать. В новых моделях, которые должны поступить на рынок в сентябре 2017 года, кнопка Home по задумке разработчиков, должна быть заменена функцией Touch ID. Аналитики считают, что Apple либо отложит выход продукта, что повлияет на финансовые результаты четвертого квартала 2017 года, либо поставят телефоны без датчика отпечатков пальцев, что может повлиять на продажи.