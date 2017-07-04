Предположительно, функция появится в новом "яблочном" смартфоне и заменит Touch ID



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Компания Apple тестирует систему безопасности, которая позволит снимать блокировку с iPhone при помощи 3D-распознавания лиц, сообщает Bloomberg.

Новая технология позволит разблокировать телефон за несколько сотен миллисекунд. Распознавание должно срабатывать, даже если телефон лежит на плоской поверхности и не поднесен к лицу. В качестве дополнения к системе корпорация тестирует и возможность сканирования глаз.

Технология распознования лица, вероятно, заменит существующее на уже вышедших моделях iPhone сканирование отпечатка пальца Touch ID. С помощью новой системы пользователи смогут подтверждать подлинность платежей, и запускать защищённые программы и приложения

По данным издания, функция может появиться уже на новой модели смартфона, которую компания должна представить осенью ткущего года.

Apple не первая компания, которая намерена использовать биометрические данные для распознавания пользователя. Ранее Samsung предоставила пользователям возможность разблокировать телефон при распознавании радужки глаза. А одной из отличительных особенностей ноутбука Lenovo IdeaPad является функция распознавания лица владельца.