Звуковое сопровождение новой рекламы – монолог Мохаммеда Али

Одно из главных преимуществ iPhone X перед предыдущими смартфонами Apple – высокотехнологичные основная и фронтальная камеры. Именно на последнюю и сделан акцент в новом рекламном ролике бренда.

Apple обращает внимание потенциальных покупателей на возможность делать качественные селфи с помощью фронтальной оптической системы TrueDepth и режима Portrait Lightning. Видео состоит из множества снимков, сделанных на смартфон, а сопровождается подобное слайд-шоу монологом американского боксера Мохаммеда Али, в котором американский боксер заявляет, что он и его внешность – самое прекрасное, что есть во вселенной.

Подобный фокус на уверенности в себе во время селфи и был задуман в компании Apple.