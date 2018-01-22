Решение связано с низким спросом на рынке КНР и периодически возникающими техническими проблемами

Apple может снять с производства смартфон iPhone X уже летом из-за низкого спроса на китайском рынке, сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По прогнозам аналитика, за первую половину 2018 года корпорация продаст 18 млн iPhone X, вместо ожидаемых еще на старте продаж 25-30 млн. За год компании удастся продать 62 млн устройств вместо планируемых 80, говорит Минг-Чи Куо. Это может заставить компанию впервые нарушить традицию и отказаться от производства iPhone X вскоре после презентации улучшенной версии.

Обычно компания Apple выпускает устройства еще в течение 2-3 лет после выхода обновленной версии. Это связано с привлекательностью покупки старых моделей iPhone по причине снижения цен из-за выхода каждый год более современных аппаратов.

Эксперты полагают, что iPhone X не сможет повторить успех предшествующих смартфонов, так как пользователи не вполне им довольны. В частности, ценителям Apple в Китае не нравится небольшой экран и плоская верхняя часть дисплея, которая не совместима со многими популярными в КНР приложениями. Пользователи считают смартфон слишком хрупким и слишком дорогим.

Помимо прочего, Face ID не всегда справляется с распознаванием лиц. Функция дала сбой еще на этапе презентации, когда не узнала своего создателя из компании Apple. В то же время разблокировать устройство легко удается детям, которые часто похожи на своих родителей. Подобный случай произошел с китаянкой по фамилии Ян. Она дважды возвращала iPhone X в магазин, потому что ее устройство смогла разблокировать ее коллега госпожа Вон, хотя они даже не родственницы.

При этом, по словам эксперта, общий объем продаж смартфонов Apple за первую половину этого года покажет рост в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.