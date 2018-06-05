iOS 12 позволит ускорить работу старых смартфонов и планшетов

Американская компания Apple на конференции для разработчиков (WWDC) представила новую мобильную операционную систему iOS 12. Она позволит ускорить работу старых смартфонов и планшетов, а также будет передавать индивидуальность интернет-собеседников.

Ускорение работы коснется смартфонов, начиная с iPhone 5. Например, запуск приложений с iOS 12 станет на 40% быстрее. Камера будет открываться оперативнее на 70%.

В операционной системе появятся и новые функции. Как стало известно ранее, в систему интегрировали функцию Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с гаджетами. По истечении определенного лимита времени система заблокирует экран.

Кроме того, добавлено расширение Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому интерактивный ассистент начнет работать в любых приложениях. Также станет возможно заранее записать команды и ключевые фразы для Siri. В новой iOS добавлены персонализированные анимированные эмодзи под названием Memoji, копирующие эмоции и индивидуальность реальных собеседников.

Наконец, владельцы устройств Apple смогут отслеживать пользователя через кнопки «Нравится», «Поделиться» и виджеты комментирования в социальных сетях, благодаря новой функции Intelligent Tracking Prevention.

На презентации также представили обновления системы для часов. Часы научились работать с новыми видами упражнений и автоматически определять, что пользователь начал тренировку. Другой новой функцией часов стала рация — два пользователя с Apple Watch могут подключиться и быстро обмениваться голосовыми сообщениями.