Новая функция позволит пользователям контролировать время, проведенное за своими устройствами

Apple внедрит в свои операционные системы новую функцию, которая позволит бороться с digital-зависимостью, а именно поможет отслеживать количество времени, проведенное за гаджетами, сообщает Bloomberg.

Инициатива под названием Digital Health появится в новой версии обновления iOS 12, которую компания представит на следующей неделе. Функция позволит владельцам устройств узнать время, которое они тратят на различные приложения и в целом на устройство. Кроме того, владелец iPhone сможет зайти в настройки и увидеть, как долго на экране были те или иные приложения.

Функция будет доступна для пользователей iPhone, Mac, Apple Watch и Apple TV. Активировать новую возможность можно будет в настройках в сентябре.

Кроме того, компания представит и другие новинки ОС — это, например, улучшенная платформа дополненной реальности? ARKit, а также другие новинки, призванные улучшить опыт взаимодействия пользователя с устройствами компании. Новый режим позволит пользователями играть в AR-игры друг против друга в виртуальной среде.