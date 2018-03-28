В России планшет появится в апреле по цене $329

На мероприятии в колледже Чикаго компания Apple официально представила новый планшетный компьютер iPad, ориентированный на студентов и школьников.

Новый iPad оснащен процессором A10 Fusion, сканером распознавания отпечатков пальцев TouchID, и двумя камерами. У основной из них будет разрешение 8 Мп, что позволит записывать видеоролики разрешением до 1080р, у фронтальной — 5 Мп. Время работы планшета без зарядки составит десять часов. Кроме того, планшет поддерживает технологию дополненной реальности. К устройству можно подключить любую Bluetooth-клавиатуру.

Функция Shared iPad позволяет нескольким пользователям работать с планшетом. Размер бесплатного места в хранилище iCloud для учащихся увеличен с 5 ГБ до 200 ГБ.

Устройство диагональю 9,7 дюйма и разрешением 2048×1536 пикселей обойдется пользователям в $ 329. Однако учебные заведения США смогут закупить его по льготной цене — $ 299. Ещё $ 99 будет стоить Apple Pencil. Таким образом, это самый бюджетный вариант iPad.

Планшет будет выпускаться в трех цветах — серебряном, сером и золотом. Новый iPad уже доступен для предзаказа, в России он появится в апреле.