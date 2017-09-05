Российские двухэкранные планшеты в будущем должны заменить учебники



Соцсети

Национальный центр электронного образования, подконтрольный госкорпорации «Ростех», запустил эксперимент по оснащению школ двухэкранными планшетами российской разработки. Проект стартовал в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах, дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. На другом, цветном экране, школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, то есть на них можно писать.

В общей сложности на первом этапе проекта планируется раздать 10 тысяч планшетов, которые должны будут заменить практически все бумажные учебные пособия.

«На данном этапе внедрение персональных электронных устройств в образовательный процесс позволит, в частности, уменьшить затраты государства и родителей на учебные материалы и дополнительный контент. Это часть большой картины - в будущем широкомасштабное использование образовательных гаджетов позволит с самого раннего возраста выявлять таланты и способности детей и адаптировать учебные процессы соответственно их возможностям и успеваемости», - отметили авторы проекта.

Планшет работает на операционной системе Android, диагональ каждого экрана — 10 дюймов, вес — 1,5. Названия у новинки пока нет.