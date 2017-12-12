Сервис будет совмещен с Apple Music

Apple Inc. завершила сделку по приобретению сервиса распознавания музыки Shazam. Теперь сервис будет совмещен с Apple Music, что позволит подписчикам стримингового сервиса открывать для себя новые песни, сообщает TechCrunch.

Apple вела переговоры о покупке сервиса в течение пяти месяцев. Кроме корпорации на покупку сервиса претендовали Snapchat и Spotify. Apple подтвердила сделку только сейчас.

По данным источников издания, сумма сделки составила 400 млн долларов. «Мы рады, что Shazam и его талантливая команда присоединятся к Apple. С момента запуска App Store Shazam неизменно занимает одно из самых популярных приложений для iOS. Сегодня он используется сотнями миллионов людей во всем мире на разных платформах. Apple Music и Shazam по сути подходят друг другу, оба приложения поддерживают в людях желание поиска новой музыки и любовь к ней. У нас есть интересные планы по объединению сервисов», — сообщили в Apple.

Shazam – бесплатное приложения для распознавания музыки: через микрофон устройства записывает отрывок из песни, сопоставляет со своей базой композиций и сообщает пользователю, какую именно песню он слушает. Приложение скачали более 1 млрд раз на разных устройствах.

Позже Shazam стал зарабатывать не только на музыке, но и на рекламе. О том, почему сервис инвестирует в рекламные технологии и делает ставку на рекламную монетизацию, Sostav.ru рассказал Джош Патридж (Josh Partridge), вице-президент Shazam по странам EMEA, Латинской Америки и Канады.