Почему популярный сервис распознавания музыки идет в сторону рекламной монетизации

Сервис распознавания музыки Shazam популярен во всем мире. Ходят слухи, что компания Apple хочет купить его за $400 млн. Несколько лет назад Shazam начал активно развивать рекламное направление своего бизнеса, предложив размещение рекламы внутри приложения и распознавание знаков на упаковке товаров (с помощью дополненной реальности) для дальнейшего интерактивного взаимодействия с брендами.

В итоге Shazam стал зарабатывать не только на музыке (например, на платных загрузках песен), но и на рекламе. О том, почему сервис инвестирует в рекламные технологии и делает ставку на рекламную монетизацию, Sostav.ru рассказал Джош Патридж (Josh Partridge), вице-президент Shazam по странам EMEA, Латинской Америки и Канады.

Какие финансовые показатели у Shazam в 2017 году? Какое направление бизнеса приносит основную часть выручки?

Мы частная компания, поэтому не раскрываем наши доходы. В 2017 году глобальная выручка вырастет примерно на 25-30% по сравнению с 2016 годом.

Shazam 3-4 года назад принял стратегию инвестировать в коммерческую деятельность, открыл офисы в Австралии, США, Германии, а также стал заключать партнерства с местными компаниями, предлагая коммерческие продукты на локальных рынках, как, например, в России (официальным представителем Shazam в России является компания Brainrus – прим. Sostav.ru).

Инвестиции в коммерческое развитие и рекламное направление привели к тому, что помимо доходов от музыкальных продуктов стали развиваться и доходы от рекламы. Сейчас они растут гораздо быстрее, чем музыкальное направление, которое на протяжении последних лет стабильно. Самая динамично развивающаяся монетизация для нас – это реклама.

Можно ли назвать рекламную выручку доминирующим направлением вашего бизнеса?

Очень сложно сказать однозначно. На каждом рынке разные показатели. В целом, рекламная выручка опережает музыкальную по темпам роста, и они почти сравнялись в абсолютных цифрах.

Для успешного бизнеса недостаточно одного источника дохода, поэтому компания диверсифицировала источники доходов. Даже в нашем музыкальном бизнесе есть доходы от загрузок композиций, стриминга музыки и подписки на музыкальные сервисы.

Рекламный бизнес тоже диверсифицирован: есть размещение рекламы внутри приложения и предоставление доступа к технологиям распознавания специальных элементов на упаковке в рекламных целях – Shazam Audio Recognition и Visual Recognition.

В последнее время появилось большое количество рекламных кампаний с использований приложения Shazam, и оно стало популярным среди брендов для создания своей интерактивной рекламы. На фестивале «Каннские львы» в этом году Shazam участвовал в дискуссиях. Вы считаете себя частью рекламной индустрии, и если да, то как вы видите свою роль в рекламном мире?

Отличный вопрос, мы тоже думаем об этом. Да, мы считаем себя частью рекламной индустрии. Люди получают удовольствие и радость от того, что приложение определяет исполнителя понравившейся музыки. Многим это до сих пор кажется магией! Такое позитивное отношение пользователей к Shazam делает его популярным и среди брендов.

У нас есть уникальная технология распознавания и десятки миллионов лояльных пользователей этой технологии, позволяющая брендам использовать Shazam в своих интересах. Бренды могут вовлечь уже существующую аудиторию в диалог, интерактив и дать ей что-то большее.

Отличный пример – рекламная компания в России с брендом Pepsi летом этого года. Пользователи Shazam сделали более 400 тысяч распознаваний банок напитка и разместили 250 тысяч фотографий в специальных фоторамках Pepsi в соцсетях. Это очень отличные показатели! По итогам кампании мы провели исследование и зафиксировали рост специфических атрибутов бренда, таких, как вдохновляющий и инновационный.

Shazam стал реальным применением дополненной реальности в рекламе. Как эта технология будет развиваться дальше? Какие-то другие технологии, не обязательно рекламные, вы рассматриваете для интеграции в Shazam?

Чтобы сделать успешной кампанию с дополненной реальностью, нужно сначала сделать креатив, затем – приложение, которое умеет взаимодействовать с этим креативом, а потом объяснить людям, что они должны это приложение установить на свой девайс.

У Shazam уже есть платформа. В России более 45 млн. устройств, на которых установлен Shazam. Пользователи знают, что с помощью Shazam можно распознать объекты на упаковке. Мы единственные, у кого был шанс быстро запустить охватные проекты с дополненной реальностью. Можно вывести на рынок новое приложение с дополненной реальностью для брендов, но результаты будут очень и очень низкими.

Я рассматриваю дополненную реальность как эволюцию развития креатива, потому что AR позволяет брендам создавать более интересные механики для вовлечения своей аудитории. Это не просто видеоролик или какая-то промоакция с розыгрышем, а действительно новый опыт – на 2 минуты слетать в космос, как мы это делаем с брендом Растишка от Danone, или сделать селфи в необычной обстановке, как с Pepsi.

Какие все-таки дополнительные возможности Shazam предложит рекламодателям в будущем?

Прошедший год был очень напряженный, произошли самые масштабные изменения за всю историю приложения. Год назад мы впервые запустили технологию дополненной реальности, сделав Shazam codes – метки, благодаря которым бренды смогли создавать сложные коммуникационные механики. Функцию Shazam Visual Recognition мы поставили в приоритет, и о ней уже знают более 80% пользователей Shazam.

Изменилась главная страница Shazam: осталась только функция распознавания музыки. Одновременно с этим мы предложили рекламодателям самый интересный формат – брендирование первого экрана. Однако при переходе на сайт рекламодателя распознавание музыки не прекращается. Так мы стремились не разочаровать пользователя: ты взаимодействуешь с брендом, но получаешь главное, зачем ты пришел в приложение.

С помощью гео-технологий мы можем очерчивать определенные зоны, например, место проведения концерта, фестиваля. И люди, которые здесь «шазамят», получают плей-лист этого фестиваля, контент от какого-то бренда и т.д. Сейчас эта функция тестируется в Англии и США и, возможно, официально появится в следующем году.

Компания Brainrus несколько лет является официальным представителем Shazam в России. Как Вы оцениваете партнерство, какие финансовые показатели у российского бизнеса Shazam?

Наши партнеры работают в 40 странах мира. И команда из России отличается тем, что она очень вовлечена в инновации и фокусируется не на продаже технологии как таковой, а на создании проектов. Они, скорее, сильные маркетологи, чем просто продавцы. И для нас это важно, мы очень довольны российской командой.

Несколько лет назад Россия была на 15 месте по объему аудитории среди рынков, на которых присутствует Shazam. Сейчас она входит в ТОП-5 стран. Растет количество скачиваний, распознаваний и активная месячная аудитория в целом.

Ребята из Brainrus создавали такие механики, которые вовлекали большое количество пользователей. Например, проект для бренда Cillit Bang в 2016 году: что креативного придумаешь для чистящего средства? Но они сделали феноменальную кампанию – музыкальный плей-лист для уборки, и она вошла в топ рекламных кампаний в мире по количеству распознаваний.