Юлия Конева решила вернуться в “Вымпелком”

Rambler&Co снова сменил директора по маркетингу. Эту должность занял Антон Сучков, с 2015 года возглавлявший департамент интернет-маркетинга. До этого он два года занимал должность заместителя управляющего директора «Чемпионат.com».

«Маркетинг группы компаний такого уровня и масштаба, как Rambler&Co, — это комплексная и сложная работа. При этом у нас есть стратегическое понимание задач каждой составляющей и группы в целом», — прокомментировал свое назначение Сучков.

Топ-менеджер является обладателем степени MBA в области стратегического менеджмента и зарекомендовал себя как специалист в построении систем управления маркетингом. Имеет богатый опыт в развитии и продвижении интернет-проектов, отмечают в группе компаний.

Юлия Конева проработала директором по маркетингу Rambler&Co менее трёх месяцев. На ее странице в Facebook указано, что она вернулась в “Вымпелком”, где занимала различные посты в 2012-2015 годах. В ее послужном списке - должности директора по маркетингу массового рынка и управлению брендом “Вымпелком”, директора по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом "Билайн". На этой позиции отвечала за стратегию продвижения оператора в различных сегментах рекламы.