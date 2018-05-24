В новой должности она сконцентрируется на работе с брендами и агентствами на российском рынке

Анна-Мария Тренева назначена региональным директором Facebook, Instagram & Messenger в России. Ранее Анна-Мария возглавляла продажи Facebook в Восточной Европе и России и сейчас сконцентрируется на работе с брендами и агентствами на российском рынке.

Анна-Мария Тренева работает в компании в течение четырех с половиной лет и в новой должности присоединится к команде Facebook в Варшавском офисе.

«Я очень рада этой возможности возглавить наш бизнес в России в качестве регионального директора. Российский рынок обладает большим потенциалом для развития из-за растущего спроса людей на технологии для общения и желания соответствовать высоким темпам развития инноваций. Я очень рада использовать свой многолетний опыт работы в более широком регионе, чтобы сосредоточиться на потребностях российского рынка и делать все, чтобы Facebook и Instagram оказывали поддержку российским компаниям, помогая им идти к цели», — прокомментировала свое назначение Тренева.

Анна-Мария присоединилась к команде Facebook по продажам в России и СНГ в 2013 году. До этого она работала в СТС Медиа, где развивала интернет-направление — она занималась проектом «Видеоморе», Smart TV, мобильными приложениями. По ее собственным словам, она построила все digital-направление СТС Media с нуля, в результате ее аудитория составила 13 млн человек.

Напомним, в январе социальную сеть покинул директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев. Он отвечал за реализацию рекламных возможностей платформ Facebook на российском рынке. Тогда сообщалось, что Алексеев уходит из компании для реализации новых проектов.