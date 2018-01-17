Он занимался реализацией рекламных возможностей соцсети на российском рынке



Илья Алексеев

Директор по продажам социальной сети Facebook в России Илья Алексеев уходит из компании, сообщили во внешней пресс-службе Facebook в России. Сам Илья Алексеев рассказал Sostav.ru, что покинет пост в конце февраля, а с марта будет обсуждать варианты нового места работы.

«Илья Алексеев покинет Facebook для реализации новых проектов. Команда Facebook сделает все необходимое, чтобы продолжить оказывать высокий уровень услуг компаниям на российском рынке», – прокомментировали в пресс-службе Facebook.

Илья Алексеев с марта 2015 года возглавлял интернет-направление Vi, а с января 2017 года – Национального Рекламного Альянса (НРА). В марте 2017 года он был назначен на должность директора по продажам Facebook в России и начал работать в офисе компании в Варшаве. В Facebook Илья Алексеев отвечал за реализацию рекламных возможностей платформ Facebook на российском рынке.