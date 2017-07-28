Приложение распознает по фото компоненты блюда и выдает рецепт его приготовления



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Ученые из Массачусетского технологического института создали своеобразный Shazam для еды - приложение Pic2Recipe, которое распознает по фото компоненты блюда и выдает рецепт его приготовления.

Система приложения построена на основе искусственного интеллекта, которая анализирует фотографии. Для обучения нейронной сети ученые использовали информацию с кулинарных сайтов и соцсетей, занеся в базу приложения более миллиона рецептов. Программа распознаёт структуру блюд и сравнивает их с фото готовой еды и ингредиентами из базы.

«Это приложение подходит людям, которые захотят сфотографировать свой ужин в ресторане, чтоб потом приготовить это дома», - отмечает один из ученых.

В демонстрационном ролике показано, как программа нашла рецепт сахарного печенья. Она назвала 8 ингредиентов из 11, не заметив самого важного - глазури. Однако авторы заверяют, что Pic2Recipe ещё ждут доработки.

Напомним, ранее подобное приложение - автомобильный Shazam выпустила компания Blippar. Программа умеет распознавать авто и знает все об их характеристиках. Читать также Новинки, основанные на искусственном интеллекте, от Microsoft, Disney и Deliveroo, BuzzFeed научил сковородку следить за рецептами приготовления блюд.