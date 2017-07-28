Пятничный лайфхак хозяйкам на заметку



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BuzzFeed анонсировал выпуск чудо-сковородки под названием One Top, которая способна контролировать процесс приготовления пищи по рецептам приложения Tasty.

Как это должно работать. Купите сковородку One Top, продажи которой стартуют только в ноябре по цене 149 долларов. Загрузите приложение Tasty с 1700 рецептами и синхронизируйте его через Bluetooth со сковородкой One Top. Правда, пока приложение доступно только для iOS, версия для Android – на подходе. Затем выберите приглянувшийся вам видео-рецепт и вуаля.

Далее, словно по волшебству, сковородка будет автоматически регулировать параметры температуры и мощности, следить за временем приготовления блюд и сообщать, к примеру, когда нужно переворачивать блины или добавлять следующие ингредиенты.

Готовить можно по инструкциям при помощи подсказок или самостоятельно, регулируя все необходимые параметры.

One Top разработана в сотрудничестве с концерном GE, который предусмотрел в продукте измерение температуры самой сковороды, а не поверхности плиты.