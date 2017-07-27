Очки смешанной реальности, технология распознавания эмоций и алгоритм доставки



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Искусственный интеллект и нейросети - широко-обсуждаемая тема, волнующая многие IT-компании. Если ещё год назад эксперименты в области машинного обучения были узконаучными и дорогостоящими, то сейчас компании массово применяют их в своих разработках. Мы предлагаем небольшую подборку самых новых изобретений.

Microsoft улучшила очки дополненной реальности

Корпорация решила дополнить свои очки смешанной реальности HoloLens процессором на базе искусственного интеллекта. Теперь гарнитура будет обрабатывать огромное количество поступающих сведений без подключения к внешним мощностям для удаленной обработки данных. Инженеры использовали технологию глубоких нейронных сетей: теперь очки в реальном времени будут анализировать все, что видит и слышит пользователь, следить за движениями рук и распознавать голос.

Disney научилась предсказывать реакцию зрителей

Disney Research совместно с Калифорнийским технологическим институтом провела исследование, используя нейронную сеть для отслеживания и распознавания эмоций зрителей. Система фиксирует изменения в выражении лица и определяет, как люди реагируют на сцены из фильмов. Для настройки алгоритма сотни человек посмотрели фильмы Disney, а инфракрасные камеры высокой четкости следили за выражениями их лиц. В результате в нейронную сеть было загружено около 16 млн точек данных. Теперь система знает, в какой момент зрители засмеются или улыбнутся.

Deliveroo создал технологию эффективного распространения заказов

Сайт Deliveroo благодаря новому алгоритму по имени "Фрэнк" сократил сроки доставки еды на 20%. «Фрэнк» использует в работе технологичное программное обеспечение, которое позволяет благодаря машинному обучению оценить наиболее эффективный способ доставки. На основе информации о расположении ресторанов, информации о водителях и клиентах он составляет точные маршруты и распределяет заказы.

"Мы создали алгоритм, который может справиться с миллионами одновременных заказов. Мы так же непрерывно совершенствуем себя, используя знания о наших водителях, ресторанах и клиентах. Наши инвестиции в инженерную команду являются свидетельством того, что мы постоянно работаем над новыми технологиями, которые воплотят амбиции в реальность", - сообщает Майк Худак, технический директор сайта Deliveroo.