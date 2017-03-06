Радиостанция договорилась с компанией EM Holding



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Акционеры американской компании EM Holding согласились выполнить предписание Роскомнадзора и выйти из прямых учредителей «Эха Москвы». Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в Twitter. Крупнейшим акционером «Эха Москвы» является холдинг «Газпром-медиа» с долей 66%. Оставшиеся акции распределены между миноритариями. EM Holdings принадлежит 19,92% фирмы-учредителя «Эха».

Радиостанция была вынуждена изменить структуру собственности из-за претензий Роскомнадзора. Регулятор пригрозил закрыть «Эхо», если руководство не устранит нарушения законодательства об иностранном владении. Тогда акционеры подготовили программу реструктуризации и направили ее в Роскомнадзор. После реорганизации EM Holdings перестанет быть учредителем «Эха».

Ранее Венедиктов заявлял, что EM Holdings рассматривает сделку как частичную экспроприацию их собственности. По его словам, решить вопрос с иностранным акционером планируется путем обмена акциями других участников сделки. По мнению журналиста, письмо Роскомнадзора свидетельствует о новой трактовке закона, по которой иностранная компания вообще не может быть совладельцем СМИ в России: «Всегда говорили о 20%, сейчас речь идет о нулевом пакете. Но мы разбираемся в вопросе. Это юридическая коллизия, которую мы признаем, но которая возникла только сейчас».