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«Эхо Москвы» изменит структуру собственности после предупреждения Роскомнадзора. Регулятор пригрозил закрыть радиостанцию, если та не устранит нарушения законодательства об иностранном владении. Миноритарные акционеры уже подготовили программу реструктуризации и направили ее в Роскомнадзор, сообщил RNS главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.
Претензии связаны с присутствием американской компании в капитале радиостанции. Сейчас EM Holdings принадлежит 19,92% фирмы-учредителя «Эха», а после реорганизации она будет владеть 19,92% в компании, которая владеет 34% учредителя. В результате американские совладельцы перестанут быть учредителями «Эха». «То есть их владение, как я считаю, сокращается втрое. И это происходит не путем покупки и продажи, а путем обмена акциями других предприятий участников этой сделки», — заявил Венедиктов. Однако EM Holdings рассматривает сделку как частичную экспроприацию их собственности, подчеркнул журналист.
В настоящее время крупнейшим акционером «Эха Москвы» является холдинг «Газпром-медиа» с долей 66%. Оставшиеся акции распределены между миноритариями. Закон о СМИ предполагает, что иностранные совладельцы могут прямо или косвенно контролировать не более 20% в российских медиа. По мнению Венедиктова, письмо Роскомнадзора свидетельствует о новой трактовке закона, по которой иностранная компания вообще не может быть совладельцем СМИ в России: «Всегда говорили о 20%, сейчас речь идет о нулевом пакете. Но мы разбираемся в вопросе. Это юридическая коллизия, которую мы признаем, но которая возникла только сейчас».