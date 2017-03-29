Оказалось, что система не может отслеживать более 20 покупателей одновременно



Скриншот видеоролика

Amazon пришлось отложить открытие магазинов без касс из-за технических трудностей. «Магазин будущего», избавленный от бесконечных очередей, пока что остается только мечтой. Выяснилось, что технологии, отслеживающие покупателей и товары на полках, не успевают захватывать более 20 человек одновременно. А еще посетители должны ходить очень медленно, чтобы система успела их заметить.

В декабре 2016 года компания открыла первый магазин Amazon Go в Сиэттле, штат Вашингтон. Но совершать в нем покупки могли лишь сотрудники Amazon. Тогда ритейлер планировал открыть «умные» магазины для общего пользования в 2017 году.

Для совершения покупок в Amazon Go не нужно подходить к кассе и доставать кошелек. Достаточно установить на смартфон специальное бесплатное приложение. При входе в магазин покупатель активирует личный QR-код в приложении, и программа начинает следить за ним с помощью датчиков.

«Наша технология автоматически определяет, когда продукты берутся с полок или возвращаются назад, отслеживает их в виртуальной корзине», — говорится в описании технологии. Никаких касс и длинных очередей – товары автоматически попадают на счет покупателя в приложении.

После запуска магазина в Сиэттле, Amazon планировал открыть сеть «умных» магазинов в Великобритании. Компания искала торговые площади в престижных районах центрального Лондона. Но большие планы Amazon пришлось отложить – в американском магазине обнаружили технические проблемы с системой оплаты, сообщает издание Digital Trends.

Выяснилось, что технологии, отслеживающие перемещения покупателей, могут наблюдать не более чем за 20 людьми одновременно, которые к тому же должны двигаться очень медленно. Возникли также серьезные проблемы с отслеживанием товаров, которые переместили с полок. Например, покупатель передумал брать товар, но не положил его обратно на полку, оставив в другом месте магазина, – мало кто из нас будет возвращаться в нужный отдел. В таком случае система просто теряет этот товар.

Amazon Go – одна из попыток компании зайти в категорию офлайн-ритейла. Amazon только что открыла свой пятый книжный магазин и сейчас разрабатывает концепт магазина мебели, электроники и бытовой техники.

Промо-ролик Amazon Go