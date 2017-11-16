Один из самых важных глобальных трендов в офлайн-ритейле – это отказ от касс и кассиров



Леонид Зезин, заместитель генерального директора агентства SEVEN

Агентство SEVEN ( Progression Group) существует на рынке более 20 лет и уверенно занимает позицию одного из ведущих трейд-маркетинговых агентств. Его ключевая особенность – инновационный подход в решениях на базе современных технологий. Агентство является обладателем множества престижных наград на международных фестивалях. В рубрике «Экспертиза» Леонид Зезин, эксперт в области трейд-маркетинга агентства SEVEN, рассказывает о революции в офлайн-ритейле.

Как недавно стало известно, один из лидеров в розничной торговле Китая в сегменте гипермаркетов Auchan объявил о запуске принципиально нового ритейл-формата –бескассовых магазинов самообслуживания. Компания планирует запустить сеть из нескольких сотен стационарных магазинчиков без продавцов и касс уже к концу этого года.

Что это, смелый эксперимент со стороны крупного игрока на рынке традиционного ритейла или выверенный шаг, направленный на доминирование в появляющемся инновационном формате офлайн-розницы?

Чем проще организован процесс покупки, тем больше будет куплено товаров. Именно этот принцип лег в основу глобального тренда в офлайн-ритейле по отказу от касс и кассиров. Для покупателя все становится крайне просто: зашел, выбрал, взял и вышел. И никаких очередей.

Так, чуть больше года назад крупнейший онлайн-ритейлер Amazon объявил о своем выходе в мир офлайн-розницы с новым бескассовым форматом Amazon Go. Как такое стало возможным?

Принцип работы магазинов без традиционных касс напоминает механику автопилота в автомобилях: компьютерное сканирование, работа датчиков, анализ данных. Новая технология Just Walk Out автоматически распознает, когда продукты берут и возвращают на полки. Когда покупатель набрал все необходимое, он просто выходит из магазина – Amazon сам рассчитает стоимость и направит покупателю счет.

После анонса Amazon Go аналитики всерьез заговорили о скорой революции в организации процесса покупки. Ведь заявленная технология была достаточно надежна, чтобы не допустить расцвета магазинного мошенничества. Несмотря на то, что в марте Amazon ввиду технических накладок вынужденно отложил открытие магазина, идею бескассовых магазинов подхватили ритейлеры в разных уголках света.



Аналогичную практику переняли шведские предприниматели – авторы проекта Wheeley в Шанхае. Вместо сложных технологий здесь вовсю используются возможности современных смартфонов: выбранные продукты покупатели сканируют самостоятельно через установленное приложение.



Эксперимент оказался удачным, и авторы проекта пошли дальше. Сейчас в Шанхае к запуску готовится бескассовый киоск Moby Mart – мобильный магазин на колесах. Автобус сможет передвигаться по городским улицам с помощью искусственного интеллекта и предлагать товары первой необходимости.



В середине лета стало известно о запуске Bingo Box – сети мобильных магазинчиков с интегрированными платежными системами AliPay и WeChat. Авторы проекта используют новые технологии не только в системе оплаты, но и в системе контроля. Точка продаж оборудована высокоточными оптическими датчиками, способными распознавать попытку выноса из Bingo Box неоплаченного товара.



Сам по себе отказ от стационарных кассовых терминалов сейчас уже нельзя назвать абсолютно новаторским. Например, Apple Store, британская сеть Sainsbury's, американская Stop&Shop и многие другие уже не первый год активно используют мобильные кассы в своих торговых сетях. И то, что зовут революцией в офлайн-ритейле сейчас – это, скорее, создание целого комплекса условий для максимального упрощения процесса покупок. Пока мы только наблюдаем такие успешные практики за рубежом, но надеемся на скорейшие аналогичные нововведения и на отечественном рынке.