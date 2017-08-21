В компании назвали изложенную в письме информацию, частным мнением сотрудника



Соцсети

Управляющая компания «Альфа-Капитал» отозвала письма клиентам с информацией о якобы нестабильном положении банков «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка, говорится в официальном сообщении компании.

В «Альфа-Капитал» подтвердили, что приведенная в письме информация была частным мнением сотрудника, а не официальной позицией компании.

«Исходя из требований действующего законодательства УК «Альфа-Капитал» ежедневно ведет мониторинг состояния рынка с учетом публичных рейтингов и текущей рыночной ситуации. При этом УК «Альфа-Капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков», — говорится в сообщении управляющей компании.

Уточняется, что ответ на запрос ФАС будет направлен официальный ответ от имени компании на запрос информации от антимонопольного ведомства.

Напомним, ранее управляющая компания в клиентской рассылке предупредила о проблемах банков «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. ФАС посчитала эту рассылку дискредитирующей конкурентов и обязала компанию отозвать свои заявления о состоянии банков, чтобы избежать санкций и возбуждения дела.