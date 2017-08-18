Ведомство заметило в действиях организации признаки дискредитации конкурентов



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Федеральная антимонопольная служба в ближайшие дни вынесет предупреждение «Альфа-Капиталу» в связи с рассылкой ее аналитики, в которой говорилось о проблемах ряда крупных банков, сообщает «Коммерсант».

Заместитель главы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров рассказал, что в рассылке «Альфа-Капитал» с прогнозами о рисках четырех российских банков есть признаки дискредитации конкурентов и компания должна отозвать свои заявления о состоянии банков, чтобы избежать санкций и возбуждения дела. Если «Альфа-Капитал» выполнит предупреждение, то дело возбуждаться не будет, отметил Кашеваров

«Как известно, ранее мы уже запросили «Альфа-Капитал», но уже письма Банка России, присланного сегодня, нам достаточно для того, чтобы выписать предупреждение «Альфа-Капиталу» по признаку недобросовестной конкуренции. Мы его уже готовим», — сообщил замглавы ведомства.

Ранее управляющая компания в клиентской рассылке предупредила, что у банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка есть проблемы. В этом письме говорилось, что ситуация вокруг них «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».

Пресс-служба банка сообщила, что «это было мнение частного менеджера компании». Письмо рассылал сотрудник отдела продаж, а не аналитик, сама управляющая компания не обладает какой-либо негативной информацией об этих банках.