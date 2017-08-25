Компания подала иск о защите деловой репутации к блогерам, снявшим видео про Олега Тинькова



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«Тинькофф банк» подал иск о защите деловой репутации к авторам Youtube-канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, сообщают «Ведомости».

«Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — говорится в сообщении банка.

Две недели назад блогеры выпустили разоблачительный ролик про основателя банка Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. В ролике содержатся отрывки из интервью бизнесмена, которые интерпретируются в карикатурном ключе, авторы называют его бизнесы «маркетинговыми пузырями» и обвиняют его в лести по отношению к миллиардеру Михаилу Фридману. Видео содержит ненормативную лексику. С момента публикации ролик набрал почти 3 млн просмотров.

В описании к видео сообщается, что ролик «создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!» Сам канал создан «исключительно в развлекательных целях и не имеет цель оскорбить или опорочить кого либо».

Опрошенные изданием эксперты полагают, что перспективы иска слабые: законодательные нормы о защите свободы слова защищают блогеров, даже несмотря на карикатурный тон. Но банк может потребовать возместить убытки, например, связанные с возможным оттоком вкладов.