На новой должности он займётся построением бренда и развитием проекта

Медиаконсультант Александр Амзин назначен издателем и менеджером по продукту издания Елизаветы Осетинской The Bell, сообщил журналист в Facebook.

На новой должности он займётся построением бренда и современного многоканального издания, а также развитием англоязычной версии проекта.

«Команда собралась невероятная (спасибо за ваше доверие, Лиза, Ира, Петя, Аня и все остальные), я жутко рад, что мы друг другу понравились. Не меньше я рад эффекту низкой базы: в молодом проекте ещё не накопилась усталость, с которой ждут правильного момента, чтобы спуститься с горы. The Bell пока бодро карабкается на вершину, и карабкаться вместе с ним — огромная удача», ­ - сообщил он на своей странице.

Напомним, медиапроект The Bell запустила в прошлом году бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская. Сначала проект развивался в формате ежедневной рассылки экономически значимых новостей, осенью был запущен сайт. Ей же принадлежит и новый проект «Русские норм», представляющий собой серию видеоинтервью, в которых она встречается в Кремниевой долине с известными предпринимателями из России.

Ранее Александр Амзин работал медиаконсультантом в «Ленте.ру» и в «Яндексе», где отвечал за работу с иностранными СМИ. Он также основал консалтинговое агентство Alex&Alex и сайт о медиа и журналистике «Мы и Жо».