Инициатива призвана сократить смертность населения из-за самолечения, обусловленного навязчивой рекламой лекарственных средств



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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский внесёт на рассмотрение Госдумы проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Предлагается дополнить закон «О рекламе» нормой, оговаривающей, что «реклама лекарственных средств в теле- и радиопрограммах не допускается». Авторы ссылаются на данные опросов общественного мнения, согласно которым «только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение». Депутаты считают, что эта тенденция обусловлена навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах.

Авторы инициативы предупреждают об опасностях самолечения, когда люди бесконтрольно принимают рекламируемые таблетки. Это становится причиной смерти более 60 тыс. россиян ежегодно. По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, говорится в сопроводительных документах.

Депутаты ссылаются на опыт западных стран, где «запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов».

«В целях защиты жизни и здоровья россиян законопроектом предлагается запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах», – заключается в пояснительной записке.