18 апреля в Deworkacy АКАР объединит рекламную индустрию страны на BEST CASES CONFERENCE – самой информативной конференции в сфере креатива. Только здесь лидеры Рейтинга ADPEAK и представители крупнейших брендов-рекламодателей раскроют секреты создания лучших кейсов 2016 года.
Гостей конференции ждут презентации проектов и беседы с создателями известных рекламных кампаний прошедшего года. Одновременно в двух залах креаторы из ТОП-3 и ТОП-10 Рейтинга креативности расскажут о современных ТЕХНОЛОГИЯХ и ПРАКТИКАХ, раскроют детали создания лучших работ страны и критерии оценки эффективности со стороны рекламодателей. Также эксперты поговорят об ИНСАЙТАХ - о том, что скрыто в работе между брендом и агентством, коммуникациях и постановке KPI.
Представлять проекты и делиться секретами будут креаторы, покорившие вершину ADPEAK:
ТОП-3 ADPEAK
- Дарья Давыдова, аккаунт-директор агентства Friends Moscow;
- Михаил Григорович, creative group head Friends Moscow
- Владимир Федосеев, основатель и креативный директор :OTVETDESIGN, управляющий партнёр Illan communications;
- Вова Лифанов, креативный директор брендингового агентства «Супрематика»;
- Олег Баринбойм, копирайтер TUTKOVBUDKOV;
- Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»;
- Юлия Гордонова, операционный директор ARK Group;
- Алексей Фадеев, креативный директор Depot WPF;
- Артем Синявский, исполнительный креативный директор и основатель агентства Marvelous.
Креаторы из ТОП-3 представят кейсы изнутри: расскажут, как шла коммуникация с брендами, как строилась работа команды, какие трудности пришлось преодолеть, и как измерялась эффективность. Впервые индустрия увидит внутренние скетчи, наброски и презентации из которых рождались самые яркие проекты.
ТОП-10 ADPEAK
- Владилен Ситников, главный креативный директор Possible Group;
- Алексей Лейбович, креативный директор SEVEN / PROGRESSION GROUP;
- Антон Мельников, вице-президент группы компаний e:mg по креативу;
- Виктория Попылькова, генеральный директор компании «Витрина А»;
- Данил Голованов, продюсер Red Pepper Film и многие другие.
Лидеры ТОП-10 представят новые проекты, которые только начинают борьбу за пьедестал в рейтинге ADPEAK: на панели NEW WAVE агентства, совместно с компанией-клиентом, поделятся эффективными инструментами построения кейсов и покажут, как будет выглядеть креативная индустрия в 2017 году.
Вместе с лучшими креаторами страны кейсы представят крупнейшие бренды-рекламодатели:
- Google Russia – представит: Дмитрий Васильев, руководитель репутационных и бренд-проектов;
- Adidas Originals – представит: Кирилл Бондаренко, Senior Brand Communications Manager;
- S7 Airlines – представит: Константин Беляков, глава креативной группы;
- Hasbro – представит: Владимир Эделев, бренд менеджер;
- Divan.ru – представит: Антон Макаров, владелец компании;
- Детско-юношеский реабилитационный центр визуальных искусств «FotoCh child & charity» – представит: Юлия Чупова, основатель центра;
- «Карат» – представит: Светлана Образцова, директор по маркетингу;
- «Буше» - представит: Роман Певзнер, коммерческий директор сети пекарен-кондитерских;
- Также участие в программе примут первые лица PEPSICO, Роскачество, Le Santi, кондитерской фабрики «Коммунарка» и многие другие.
Помимо этого, клиенты выступят на отдельной дискуссионной панели «Важность креатива для брендов». Компании обсудят эффективность рекламных кампаний, метрики KPI, технологии, работу с агентствами, и ответят на два важных вопроса: «В чем главная задача брендов при подготовке креативных кампаний» и «Бюджеты vs. Креатив, что важнее». Модератор панели – Петр Лидов-Петровский, PR-директор «Мегафон».
Дополнит программу награждение Рейтинга креативности АКАР, где станут известны лучшие креативные агентства 2016 года.
На протяжении 10-и лет Рейтинг креативности ранжирует российские рекламные агентства согласно призовым местам, занятым на профессиональных фестивалях. По мере развития индустрии методология постоянно совершенствовалась, и сейчас Рейтинг – надежный инструмент конкурентной борьбы и имиджевого продвижения для российских креаторов в сфере рекламы, брендинга и маркетинговых услуг.
Место проведения: Deworkacy, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3 (вход со двора), 6 этаж.
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