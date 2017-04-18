«Сбербанк» аналитики Brand Finance назвали самой дорогой российской компанией



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Каждый год британская консалтинговая фирма Brand Finance проводит исследование крупнейших мировых брендов. Эксперты опубликовали список 50 самых дорогих и влиятельных компаний России. Самым сильным брендом был признан «Аэрофлот», а самым дорогим - «Сбербанк».

Оценивая влиятельность бренда, Brand Finance учитывает несколько ключевых факторов. Помимо доходов от продаж, аналитики смотрят на такие факторы, как маркетинговые инвестиции, узнаваемость, качество товаров, репутация компании, устойчивость бренда. Откидывая выручку, можно получить даже более четкое представление о ценности, которую бренд представляет для бизнеса и эффективность его маркетинговой команды.

На основе этих данных «Аэрофлот» был признан самым сильным брендом России с индексом BSI (Brand Strength Index) 88.8. Индекс вычисляется по таким ключевым параметрам, как лояльность потребителей, маркетинговых инвестиций, настроения персонала и корпоративной репутации, конкурентоспособность, доходы, прогнозы аналитиков и др. «Аэрофлот» также был признан самой влиятельной авиалинией мира.



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В то же время «Сбербанк» аналитики Brand Finance назвали самым дорогим брендом России. Он также занимает шестое место по Европе и 24-е по миру. «Газпром» и «Лукойл» и «Роснефть» занимают 2, 3 и 4 места соответственно.

Самым влиятельным брендом одежды в мире оказался Nike. Его прибыль за год остигла 32 млрд долларов, что на 13% больше прошлогоднего показателя. Самым дорогим брендом мира аналитики признали Google, а самым влиятельным – Lego.