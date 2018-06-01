Группа раскрыла подробности проекта на ПМЭФ-2018

Группа АДВ разработает цифровую платформу для форума «Трианонский диалог». Основной целью платформы станет прямое взаимодействие малого и среднего бизнеса из России и Франции — благодаря ей специалист по большим данным, владелец строительной компании или сыровар сможет поделиться своими методиками, технологиями и уникальным опытом. Подробности проекта президент АДВ Дмитрий Коробков озвучил на закрытом заседании Координационного Совета «Трианонского диалога» в рамках ПМЭФ-2018.

Кроме того, прошедшие верификацию компании получат собственный профиль, где смогут размещать анонсы, назначать встречи в открытом доступе и приглашать на них французских коллег. Платформа будет представлена на следующем заседании координационного совета, после чего на ней появятся первые реальные пользователи для оценки её работы.

«Для нас этот проект — хорошая возможность расширить экспертизу, показав тем самым, что мы стали технологической компанией, способной реализовывать сложные комплексные проекты, в том числе и государственного масштаба», — заявил Дмитрий Коробков.

Франко-российский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» учрежден по инициативе президентов России и Франции. Он направлен на то, чтобы граждане двух стран — прежде всего, молодежь, деятели экономики, науки и культуры — имели возможность эффективно обмениваться знаниями и опытом. Российскую сторону представляют МИД и МГИМО. Подчеркивается, что цифровая платформа станет важнейшей составляющей форума. В ее разработке также примут участие французские разработчики.