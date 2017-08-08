Россия остается для ритейлера единственным регионом со снижающейся выручкой



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Немецкий производитель спортивных товаров adidas закрывает торговые точки в России уже третий год подряд. По итогам текущего года закроется ещё 160 магазинов в России, сообщает РБК.

По словам директора компании Харма Ольмайера, в этом году уже закрылось более 100 магазинов, еще 50 ликвидируют до конца года. Во время телеконференции с инвесторами он сообщил, что из-за санкций и зависимости от цены на нефть российский рынок продолжит сокращаться. Он отметил, что Россия остается единственным регионом со снижающейся выручкой.

В компании отмечают, что закрытие магазинов объясняется оптимизацией портфеля, а не выходом с рынка. В 2017 году планируется открыть более 20 новых и улучшить 90 существующих рентабельных магазинов. При этом сокращение персонала в головном офисе в России не планируется.

Adidas — крупнейший иностранный спортивный ритейлер в России. Однако российский рынок подводит его уже не первый год, потому он вынужден закрывать магазины. Впервые менеджмент компании решил существенно сократить план открытия новых магазинов в 2014 году, еще через год ритейлер закрыл около 200 магазинов, но открыл 100 новых торговых точек. В 2016 году было закрыто ещё 80 магазинов.