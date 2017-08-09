Оргкомитет третьего международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2017 с радостью представляет команду жюри конкурса Digital & Mobile. Судьи были выбраны в соответствии с отраслевыми знаниями, огромным опытом и мировым признанием, чтобы обеспечить наиболее качественное оценивание работ конкурсной программы Ad Black Sea 2017.
Лайн-ап состава жюри Digital & Mobile:
Mervyn Ten Dam, исполнительный креативный директор/основатель Achtung, Нидерланды
Simona Suman, креативный директор группы MRM//McCann Romania, Румыния
Dmitry Maslakov, digital креативный директор Voskhod Creative Agency, Россия
Giorgi Avaliani, креативный директор Leavingstone, Грузия
Svetlana Lobanova, креативный директор Smartica/Skykillers, Украина
Özgür Özyurt, руководитель отдела социальных медиа Güzel Sanatlar, Турция
Alexander Antonov, Deputy Creative Director, NEXT-DC, Болгария
Haris Amiel Hevia, креативный директор Psycle Interactive, Испания
Следите за обновлениями на сайте adblacksea.com, ведь скоро будет оглашен председатель жюри конкурса Digital & Mobile и составы других команд жюри.
Члены Digital & Mobile жюри будут оценивать все виды цифровых проектов: вебсайты, интернет-рекламу, мобильные приложения, социальные сети, цифровые кампании и многое другое. В добавок, Ad Black Sea призывает подавать работы в Craft категории конкурса Digital & Mobile, в которых работы прежде всего оцениваются со стороны мастерства – качества иллюстраций, аудио и видеоэффектов, графического дизайна, интерфейса и навигации, типографии, анимации и motion graphics.
Фестиваль входит в Рейтинги креативности России 2017 для рекламных и брендинговых агентств с коэффициентом три (k=3).
Мы настоятельно рекомендуем регистрировать свои работы, ведь до дедлайна – 31 августа, совершенно не осталось времени на раздумья.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в оргкомитет: festival@vrk.org.ua, Екатерина Грабовская.
Третий национальный фестиваль Ad Black Sea пройдет с 21 по 23 сентября в Батуми – Sheraton Batumi Hotel, поэтому начинайте планировать ваши поездки!
До встречи на побережье Черного моря!