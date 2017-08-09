Судьи были выбраны в соответствии с отраслевыми знаниями, огромным опытом и мировым признанием

Оргкомитет третьего международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2017 с радостью представляет команду жюри конкурса Digital & Mobile. Судьи были выбраны в соответствии с отраслевыми знаниями, огромным опытом и мировым признанием, чтобы обеспечить наиболее качественное оценивание работ конкурсной программы Ad Black Sea 2017.

Лайн-ап состава жюри Digital & Mobile:

Mervyn Ten Dam, исполнительный креативный директор/основатель Achtung, Нидерланды

Simona Suman, креативный директор группы MRM//McCann Romania, Румыния

Dmitry Maslakov, digital креативный директор Voskhod Creative Agency, Россия

Giorgi Avaliani, креативный директор Leavingstone, Грузия

Svetlana Lobanova, креативный директор Smartica/Skykillers, Украина

Özgür Özyurt, руководитель отдела социальных медиа Güzel Sanatlar, Турция

Alexander Antonov, Deputy Creative Director, NEXT-DC, Болгария

Haris Amiel Hevia, креативный директор Psycle Interactive, Испания

Следите за обновлениями на сайте adblacksea.com, ведь скоро будет оглашен председатель жюри конкурса Digital & Mobile и составы других команд жюри.

Члены Digital & Mobile жюри будут оценивать все виды цифровых проектов: вебсайты, интернет-рекламу, мобильные приложения, социальные сети, цифровые кампании и многое другое. В добавок, Ad Black Sea призывает подавать работы в Craft категории конкурса Digital & Mobile, в которых работы прежде всего оцениваются со стороны мастерства – качества иллюстраций, аудио и видеоэффектов, графического дизайна, интерфейса и навигации, типографии, анимации и motion graphics.

Фестиваль входит в Рейтинги креативности России 2017 для рекламных и брендинговых агентств с коэффициентом три (k=3).

Мы настоятельно рекомендуем регистрировать свои работы, ведь до дедлайна – 31 августа, совершенно не осталось времени на раздумья.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в оргкомитет: festival@vrk.org.ua, Екатерина Грабовская.

Третий национальный фестиваль Ad Black Sea пройдет с 21 по 23 сентября в Батуми – Sheraton Batumi Hotel, поэтому начинайте планировать ваши поездки!

До встречи на побережье Черного моря!