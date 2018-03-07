О том, как государство пытается повысить явку избирателей на выборы 2018 года

О грядущих президентских выборах многие не хотят даже слышать, считая их дежурными и абсурдными. Однако в этом году кампания развернулась настолько масштабная, что без напоминаний о воскресном голосовании не обходится даже простая проверка свежих сообщений в мессенджерах.

О том, как в 2018 году привлечь людей на выборы расскажем и покажем в нашей подборке агитационных кампаний.

Масштабные действия ЦИК, которые развернулись в преддверии главного события весны, объяснимы: явка на последних президентских выборах в 2012 году составила 65%, что всего лишь на 1% превышает рекордно низкое число избирателей, зарегистрированное ранее.

ЦИК стремится привлекать к активному политическому участию в жизни страны молодых граждан, вероятно поэтому основные ставки в промотировании агитационных материалов были сделаны на интернет и в частности — на социальные сети.

Cтикеры от Maxim и выборы « для взрослых»

Большую огласку приобрел в связи с выборами приобрел несколько измененнный контент мужского журнала Maxim. В нем агитация читателей началась еще осенью 2017 года, когда в нем появились развороты с полуобнаженными моделями на избирательных участках, также был создан тематический паблик журнала «Только для взрослых» и коллекция стикеров Election Girl.

«Измени ход истории. Хотя бы попытайся! Или ты ещё слишком мал для этого?» — настаивал сайт Maxim.

С именем журнала связан также громкий ролик, созданный компанией «Росвидео». Всем, кто посмотрел ролик, предлагалось запостить ссылку на него в соцсети и рассказать свою историю о том, как тебе не дали, под хештегами #МнеНеДали #ТолькоДляВзрослых #Выборы2018. За лучшие истории журнал Maxim пообещал ценные призы.

«Росвидео» отмечает, если видео наберет миллион просмотров, они подадут свою работу на фестиваль «Каннские львы». Кстати, до этой отметки ребятам осталось чуть больше 200 тысяч просмотров.

Успех февральского ролика воодушевил команду «Росвидео», и в марте пользователи смогли оценить новые агитационные творения. В одном из видео разработчики обращаются к молодежи, у которых эти выборы — первые в жизни. «Росвидео» призывает подготовиться, чтобы «твой первый раз прошел незабываемо».

Гей на передержке

А этот ролик получил популярность не только в социальных сетях, но и в мессенджерах.

Вирусный ролик снят с привлечением известного артиста Сергея Бурунова. Пользователи отнеслись к нему неоднозначно, обвиняя создателей в сексизме, расизме и гомофобии. Подробнее на Sostav.

Альтернативные выборы от «Ленты.ру»

Интернет-издание «Лента.ру» запустило кампанию с российскими видеоблогерами, размышляя о том, кто из них мог бы стать президентом.

Свои предвыборные ролики кандидаты разместили на своих каналах, и вот некоторые из них.

Отметим, что в рамках проекта свое видео выпустил и Юрий Хованский. В ролике «Секс, Бухло, Русский Рэп» блогер призывает сделать выбор между VK, YouTube и Twitter, а также свой взрослый выбор в конце марта на выборах.

Ролик в итоге оказался удален, но разве в XXI веке можно что-то удалить безвозвратно?

Ролики от Asia Films inc

В предвыборной гонке кампаний принял участие Союз кинематографистов Бурятии. На своем YouTube-канале появились тематические ролики. В одном из них зрители могут увидеть девушку яркой внешности, которая напоминает о голосовании, в другом — семейные выборы, а в третьем — настоящую погоню за, по всей видимости, бюллетенем.

Еще один ролик напоминает зрителям о важности каждого голоса. В одной из трогательных сцен видео мальчик-именинник сидит за праздничным столом в одиночестве, ведь каждый из его друзей подумал, что и без него там будет много гостей.

Руслан Белый и Григорий Сиятвинда пригласили зрителей голосовать

Зазывать своих зрителей на выборы стали и ведущие российские телеканалы. Например, СТС и ТНТ сняли серии заставок с участием лиц каналов.

Выпей своего « кандидата»

На выборы в бар москвичей пригласил iDrink. Чтобы оставить свой голос, необходимо заказать напиток с именем одного из кандидатов. Подробнее на Sostav.

Голосуют звезды

Вероятно, уповая на значимость кумиров в жизни молодежи, было принято решение привлекать людей на голосование через знаменитостей. В качестве примера для подражания выступила в том числе и Ольга Бузова, которая напомнила подписчикам о сервисе «Госуслуги», позволяющем быстро выбрать участок для голосования.

Аналогичные посты появились и у других российских селебрити.

Инициативность поощряема

Активная гражданская позиция может оказаться довольно прибыльной. Участие в выборах может дать избирателям возможность получить ценные призы.

На избирательных участках в Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральске и Первоуральске разыграют можество призов, среди которых продукция Apple и консоль PS4. В Югре 18 марта разыграют квартиры, машины и туристические путёвки, в других регионах страны проходят масштабные ярмарки, лотереи и раздничные мероприятия.

Отметим, что молодые московские избиратели, которые в этом году дебютируют на выборах президента, на избирательных участках выдадут бесплатные билеты на концерты российских звезд эстрады в «Олимпийском». Сообщается, что аренду площадки оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно.

Атака через соцсети

Многие пользователи отмечают обилие предвыборных рекламных постов в социальных сетях — чаще всего жалуются на VK и Instagram.

fs disable

Спортсмены спели гимн и позвали на выборы

Олимпийские чемпионы провели зарядку с жителями Кабардино-Балкарии, Ставрополя и других регионов в рамках акции «Межнациональная зарядка 180318: Мы выбираем сильную страну», приуроченной к президентским выборам.

Несмотря на погодные условия, к тренировкам присоединялись несколько сотен студентов и школьников, а в конце они все вместе исполняли гимн страны.

Предвыборные ролики кандидатов в президенты России

Павел Грудинин

В ролике кандидата от КПРФ говорится о силе и пользе социализма. Главный лозунг: «Павел Грудинин — президент, которого ждёт Россия».

Ксения Собчак

В своей программе «123 трудных шага» Ксения обращает внимание на федеративное устройство, гей-браки и ассоциацию с ЕС.

Отметим, что кампания Ксении пользовалась большой популярностью в СМИ. Так, например, телеведущий Иван Ургант спародировал Собчак в своей программе.

Владимир Путин

Нынешний президент страны Владимир Путин призывает оседлать технологические волны, увеличивать грузопоток и развивать оборонную промышленность.

Борис Титов

В своей программе Титов делает акцент на прогрессивной экономической политике с отказом от примата сырьевого сектора.

Ролик Титова «А что Титов» широко обсуждался в сети и даже стал мемом.

Сергей Бабурин

Бабурин в роли президента России готов заняться построением гармоничного и процветающего общества народовластия и социальной справедливости.

Владимир Жириновский

Общинность, продвижение русского языка и «удар по засилью западной культуры» — одни из основных планируемых действий Жириновского.

Максим Сурайкин

Программа основана на позиции «России нужен сталинский президент-коммунист».

Григорий Явлинский

Первоочередными задачами программы у Григория Явлинского названы преимущественно внешнеполитические.

Серия интервью с главными политическими экспертами страны A post shared by Партия ЯБЛОКО (@yabloko_party) on Mar 12, 2018 at 5:11am PDT

Медвежата. Предвыборный ролик Григория Явлинского A post shared by Партия ЯБЛОКО (@yabloko_party) on Mar 10, 2018 at 10:34am PST