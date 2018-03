Из-за графика только вчера подала заявление на Госуслуги, чтобы принять участие в выборах президента, в последний день, но успела ?. Как и 5 млн россиян воспользовалась услугой "мобильный избиратель". Слава богу, теперь это легко и удобно проголосовать, где комфортнее! Голосовать буду в Москве, в школе №1234 на Малом Палашёвском переулке 3 ??

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 13, 2018 at 10:29am PDT