Первыми оценить мобильную связь пятого поколения смогут жители городов-миллионников



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Мобильная связь пятого поколения будет запущена в России к 2020 году, в первую очередь она покроет города с населением более 1 млн человек. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на проект программы “Цифровая экономика”, подготовленный Минкомсвязи.

По плану Минкомсвязи в 2020 году технология пятого поколения должна заработать в восьми городах, а к 2025-му — в 15. Такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

Представитель Tele2 в разговоре с изданием заявил, что доработка и внедрение сетей 5G в коммерческую эксплуатацию может произойти не раньше 2021 года. По его словам, мобильные сети переходят от поколения к поколению примерно раз в 10 лет. С учетом того, что сети 4G были введены в эксплуатацию в 2011 году, такие сроки будут в целом соответствовать тренду.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников отметил, что отдельные решения в рамках сетей 5G могут быть введены уже в следующем, 2018-м, году.

Ранее сообщалось, что первой в мире высокоскоростные сети беспроводной связи, работающие по технологии 5G, может запустить китайская компания Huawei в 2018 году. Ожидается, что глобальная коммерциализация технологии 5G, которая придет на смену активно внедряемой во всем мире 4G (LTE), начнется после 2020 года.

В России же сотрудничать в области развития в России технологий 5G уже договорились ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и Nokia. Провести тестирование сетей 5G компании намерены во время международных матчей, которые пройдут в России в рамках ЧМ-2018.