Соответствующий прогноз представила аналитическая организация Strategy Analytics



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Уже к 2020 году технология 5G сможет стать основным способом передачи ТВ и видео-контента, заменив тем самым кабельное, спутниковое и IPTV. К такому выводу пришли аналитики Strategy Analytics, соответствующий прогноз опубликован на сайте компании.

Основным преимуществом технологии 5G станет скорость передачи данных. «Появление 5G TV подтолкнет к новому витку процесс интеграции традиционных и новых медиа. Кроме того, развитие технологий поднимет важные вопросы, касающиеся роли игроков различных экосистем и будущей стоимости средств массовой информации», - отметил Дэвид Мерсер, вице-президент и главный аналитик компании.

Ранее сообщалось, что первой высокоскоростные сети беспроводной связи, работающие по технологии 5G, может запустить китайская компания Huawei в 2018 году. Ожидается, что глобальная коммерциализация технологии 5G, которая придет на смену активно внедряемой во всем мире 4G (LTE), начнется после 2020 года.

В России же сотрудничать в области развития в России технологий 5G уже договорились ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и Nokia. Провести тестирование сетей 5G компании намерены во время международных матчей, которые пройдут в России в рамках ЧМ-2018.