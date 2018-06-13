Решение для конференций уже используют РБК, Московская биржа и др.

Сейчас, приходя на конференцию или бизнес завтраки, мы обмениваемся бумажными визитками или контактами при знакомстве. Скачиваем одноразовые приложения для конференций, чтобы посмотреть программу и попытаться найти полезные контакты.

Мы создали решение 100AM, которое открывает новые, неограниченные возможности для нетворкинга на мероприятиях и дает всю информацию о мероприятии его участникам.

Участники до мероприятия могут зарегистрироваться на TimePad или Eventbrite или на сайте организатора конференции, получить билет и присоединиться к событию, созданному на 100AM.co. Присоединившись, участники смогут увидеть других посетителей ивента, обменяться контактами, и договориться встретиться уже на самом мероприятии.

могут зарегистрироваться на TimePad или Eventbrite или на сайте организатора конференции, получить билет и присоединиться к событию, созданному на 100AM.co. Присоединившись, участники смогут увидеть других посетителей ивента, обменяться контактами, и договориться встретиться уже на самом мероприятии. На мероприятии — иметь всю программу о мероприятии у себя в телефоне, а также получать новости от организаторов и информацию о возможных изменениях в программе. В 100AM есть возможность сканировать бумажные визитки, добавлять комментарии и ставить задачи в календарь. Все, кто присоединился к мероприятиям в 100AM, получают бесплатный сканер визиток.

— иметь всю программу о мероприятии у себя в телефоне, а также получать новости от организаторов и информацию о возможных изменениях в программе. В 100AM есть возможность сканировать бумажные визитки, добавлять комментарии и ставить задачи в календарь. Все, кто присоединился к мероприятиям в 100AM, получают бесплатный сканер визиток. После мероприятия участники могу сгруппировать контакты, синхронизировать с адресной книгой телефона, а обменявшись контактами в 100AM, могут получать обновление контактной информации от своих контрагентов. Таким образом, всегда оставаться на связи для своих контрагентов и иметь их актуальную контактную информацию.

Организаторы мероприятия получают полноценное приложение для конференций / выставок, интегрированное с модулями покупки билетов, аналитику по мероприятию, а также актуальные контактные данные участников мероприятия. Интеграция решения в мероприятие значительно повышается ценность посещения мероприятия для участников и их намерение участвовать в последующих мероприятиях, так как больше полезных контактов получено на мероприятии.

Георгий Микаберидзе, CEO, основатель 100AM: Наша задача состояла в том, чтобы дать участникам конференций и выставок инструмент, позволяющий получить больше полезных контактов и сохранить их с течением времени, а организаторам дать интерактивный инструмент, повышающий привлекательность мероприятия и упрощающий его проведение.

Более того, цифровые решения позволяют организаторам значительно экономить на бумажных раздаточных материалах на конференциях.

Решение для конференций от 100AM запущено в мае этого года и уже успешно начало использоваться такими компаниями как РБК, Московская биржа и другими, а также для нетворкинга на регате Geralia Rolex Cup.