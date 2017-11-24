BBDO Branding рассказали о разработке нового визуального оформления российских библиотек в интервью для Sostav

В молодежной среде книги снова входят в моду. Чтобы сделать российские библиотеки более привлекательными и востребованными среди посетителей, BBDO Branding в сотрудничестве с Министерством культуры РФ создали бренд региональных библиотек. Творческий директор и старший дизайнер BBDO Branding подробно рассказали Составу о новом проекте.

Отметим, что новый бренд стал результатом участия BBDO Branding в общественном всероссийском проекте по формированию нового облика региональных библиотек, а изменения коснутся около 40 тысяч учреждений.

Мария Петрова,

творческий директор BBDO Branding

Кирилл Мартьянов,

старший дизайнер BBDO Branding

Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал проект создания бренда региональных библиотек?

Возможностью поучаствовать в важном для культуры страны проекте, который действительно будет полезен людям в регионах. Агентство всегда заинтересовано в работе над социально и культурно значимыми историями.

Почему вы решили разработать уникальный шрифт, а не использовать какой-либо готовый?

Основных причин две. Первая – количество лицензий. Шрифт нужно было установить на множество компьютеров, минимум по одной копии на библиотеку. Изначально в эскизы мы взяли шрифт Lineatura Ромы Горницкого, а в набор хотели взять скоро выходящий Robert от Contrast Foundry и Маши Дореули – новая современная версия великой гарнитуры «Школьная». Но когда мы переписывались с авторами шрифтов, то поняли, что цены для библиотек абсолютно неподъемные из-за количества необходимых лицензий. Это учитывая то, что авторам понравилась затея, и они даже готовы были сделать беспрецедентную скидку для нас.

Вторая причина – та же Lineatura была чересчур игривая, все-таки хотелось создать более серьёзный образ для образовательной институции. Кроме того, мы хотели дать дизайнерам возможность управлять шириной знака вручную, строя более точные композиции. А в Lineatura один набор знаков, и все ширины там зафиксированы.

У нас получились две версии шрифта: для обычных пользователей с фиксированной шириной знаков и «дизайнерская», в которой ширина управляется регистром. В итоге оригинальный шрифт разработал Константин Лукьянов, дизайнер, участник ребрендинга ВДНХ. Поскольку он делался с нуля по заказу клиента, проблемы с лицензированием уже не возникало.

Как вы пришли к выводу, что именно шрифт должен стать главным инструментом, на котором будет строиться вся система коммуникаций?

Это решение пришло сразу после того, как съездили в полевое исследование в библиотеку поселка Боголюбово во Владимирской области. Это одно из первых учреждений нового модельного стандарта, открытое при поддержке «Иностранки».

Первое, что бросилось нам в глаза – как все здорово спроектировано! Там светло, уютно, заметна внимательная работа с материалами, со светом, сделаны модульные конструкции, позволяющие трансформировать пространство. Однако, мы были поражены видом и количеством разнообразных носителей. Десятки различных плакатов, листовок, обозначений, призывов, надписей – все набрано в разных форматах, разными цветами и «красивыми» шрифтами. Конечно, посетителю библиотеки в таком многообразии было очень сложно воспринимать информацию и ориентироваться. Поэтому мы поняли, что приводить в порядок нужно прежде всего базовую коммуникационную единицу – шрифт.

Как появилась идея отразить в шрифте образ книжной полки?

Мы понимали, что, поскольку шрифт становится основным коммуникационным инструментом, ему необходим особый характер. Его образ должен безошибочно считываться любым человеком. Плюс, поскольку молодые люди стали активно участвовать в жизни библиотек, им должен быть интересен этот шрифт. Идея ритма книжной полки изначально зародилась у нас на этапе создания логотипа, но вскоре мы поняли, что весь шрифт нужно делать именно таким.

Основной визуальный элемент в бренде библиотеки – вывеска. Она должна вписываться в окружающую среду. Сколько библиотечных фасадов вам пришлось изучить, чтобы найти подходящее решение?

Региональные библиотеки не конкурируют за внимание посетителя, как, например, бутики или рестораны на Новом Арбате. Но вывеска для них – крайне важный элемент. Мы воспользовались Google Street View и виртуально изучили визуальный контекст тех библиотек, у которых уже были реализованы проекты нового оформления. Потом, разумеется, поехали в одну из них, чтобы дополнительно все отснять и проанализировать. Ключевой вывод – вывеска должна органично смотреться на любом фасаде, независимо от его архитектурного стиля. В итоге получилась вывеска с надписью «Библиотека» нейтрального цвета, заметная на большинстве фасадов, – здесь мы успокоили ритм шрифта и тем самым сделали ее чуть сдержаннее.

Расскажите, какие еще варианты, помимо образа раскрытой книги в логотипе, вы разработали?

Мы предложили три варианта: среди них был как вариант в классической эстетике, так и с цитатами из диджитал-среды. В результате выиграл нейтральный по стилю, объединяющий изображение раскрытой книги, диалога и открытого окна. Может показаться, что книга – банальный символ для библиотеки, но однозначность заложенного образа очень важна. Библиотека зачастую одна в каждой местности, поэтому знак несет навигационную функцию. При этом мы постарались заложить в него дополнительные смыслы. Среди них – окно и «бабл», символы просвещения, открытости, коммуникации.

Какую информацию вы собирали и использовали в процессе работы?

Изначально мы работали в привычной парадигме – изучали оптимальные размеры и форматы носителей, рассчитывали, как и из какого материала лучше будет произвести разделители на книжных полках. Но после поездки в Боголюбово поняли, что ни в одной из этих библиотек вообще нет такого – они не выбирают материалы и не отдают заказы в типографию. На это нет ни времени, ни бюджета. Все, что есть у библиотекарей – это качественный цветной принтер и ламинатор. В итоге все носители были спроектированы именно с учетом стандартных форматов (А5, А4, А3), чтобы библиотеки могли оперативно распечатать, например, афишу для предстоящей лекции.

Насколько новое визуальное оформление может повлиять на интерес к библиотекам в регионах?

Конечно, интерес будет увеличиваться. Библиотекам действительно нужен современный дизайн: чтобы это было место, куда хочется прийти, и где каждому посетителю было уютно и хорошо. И нам хотелось представить ее как площадку для интеллектуального досуга, в том числе для молодой аудитории, среди которой растет мода на эрудированность и самообразование.

Напоминаем, что гайдлайн проекта выложен в свободный доступ на портале куратора проекта – Всероссийской Государственной Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.