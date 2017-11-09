В честь премьеры специально адаптированный видеоролик со героями сериала «Универ» появился на медиафасаде телебашни



Фото со съемочной площадки

Телеканал ТНТ продолжил эксперименты с нестандартным подходом в маркетинге. Еще недавно на фасаде Большого театра в рамках фестиваля «Круг света» транслировался промо-ролик сериала «Физрук». Теперь телеканал запустил новую не менее оригинальную рекламную кампанию.

На этот раз промо-ролик, анонсирующий старт нового сезона «Универа», транслируется на Останкинской телебашне. Для того, чтобы это стало возможным, ТНТ первым создал специальный адаптированный под особенности архитектуры здания не графический, а съёмочный видеоконтент с героями сериала.

«Нам всегда нравилась эта площадка, но хотелось там сделать что-то необычное, а не такое, как делают все. Надеюсь, у нас получилось», –прокомментировал эксперимент заместитель генерального директора канала ТНТ по стратегическому маркетингу Рубен Оганесян.

В ролике актеры Станислав Ярушин и Юлия Франц забираются по отвесной поверхности на Останкинскую телебашню. Чтобы создать у зрителей ощущение, что Стас с Юлей действительно балансируют на огромной высоте, при подготовке ролика в съемочном павильоне были созданы цилиндрические конструкции, повторяющие геометрию Останкинской башни, а также специальный скаладром, чтобы повторить реалистичность движений. Создатели промо рассказали, что были сняты сотни дублей, из которых режиссер долго отбирал лучшие.

Ролик стартовал в день премьеры «Универа». Видео с героями сериала будет крутиться на телебашне весь ноябрь.