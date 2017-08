Подборка оригинального дизайна главного напитка лета



http://www.beavertownbrewery.co.uk

Бутылка холодного пива жарким летним днем – что может быть лучше? Красивая бутылка холодного пива. Creative Boom собрал примеры оригинального дизайна упаковки пива.

Mikkeller

Пиво из Дании с яркими и забавными иллюстрациями. На большинстве этикеток изображены Салли и Генри, любимые персонажи бренда. Но дизайнер Кит Шор нарисовал и с десяток других героев для иллюстраций. Такую бутылку точно будет жалко выбросить в урну.

Cloudwater

Пиво английского бренда украшено яркими коллажами от дизайнеров Textbook Studio. Яркий голубой, пастельный розовый и даже искрящиеся блестки – так выглядят нескучные банки Cloudwater.

The Five Points Brewing Co

С котами все лучше, даже пиво. Дизайнер Кейт Лионс решила добавить котов на эту лимитированную серию пива специально к музыкальному фестивалю в Лондоне.

Camden Town Brewery

Пиво для настоящих фанатов типографики. На этикетках крупными буквами написана только самая важная информация – название пива, бренд, сорт. Авторы – дизайнеры из Studio Juice.

Beavertown

Дизайном упаковки этого английского пива занимался иллюстратор Ник Дуайер. Эти банки просто интересно рассматривать. Тут есть все: зомби, скелеты, древний Египет и космос. Пить и рассматривать.

Pangpang

Наконец-то, пиво для душа! Необычное шведское пиво напоминает скорее дорогой шампунь или гель для душа (линейка так и называется – Shower Beer).

Vrolijkheid

Упаковка голландского пива с непроизносимым названием – очередная мечта любителей шрифтов. Но здесь гораздо больше текста. На этикета написана вся возможная информация о продукте.

Noam Lager

Очень красивая бутылка и простая этикетка от команды агентства Acne. Красивый и дорогой дизайн.

Talas

Норвежские дизайнеры завернули бутылку пива в газету. Авторы дизайна предлагают выпить пива и почитать местные новости.

Swansea Homebrew Club

Изящный дизайн канадского пива от дизайнеров Underline Studio. Каждый сорт пива обозначается заглавной буквой (S – стаут). Вокруг буквы аккуратно прорисована лента с названием напитка.

Fort Point Brewery

Очень геометричный дизайн упаковки, вызывающий ассоциации со школьной тетрадью для черчения. Комментарии тут излишни – на упаковку просто приятно смотреть.

Shilling

Дизайнеры избавились от всего лишнего. Название можно нанести прямо на бутылку из коричневого стекла, а дополнительную информацию – нам маленькую этикетку. Дизайном упаковки занимались специалисты немецкого агентства Moodley.

London Fields Brewery

Для этого пива дизайнеры выбрали стильные бутылки из черного стекла и яркие, цепляющие глаз иллюстрации. Больше подходит для модного клуба, чем традиционного паба.

The Omnipollo

Никаких этикеток, никакого скучного текста. Просто крупные иллюстрации, нарисованные на стекле. Например, спешащая куда-то какашка. Или горящая свеча. Действительно оригинальный дизайн от Карла Грандина.