Проект запустят к 18-летию сервиса



Иллюстрация: скриншот сайта

«Живой журнал» предложил иллюстраторам создать свою версию Козла Фрэнка к восемнадцатилетию сервиса. Об этом в своем фейсбуке написал один из старожилов ЖЖ – художник Владимир Камаев.

Предложение поступило от Анны Бочаровой, сотрудницы Rambler&Co. В сообщении говорится, что к дню рождения сервиса художники разработают свою версию одного из символов ЖЖ – Козла Фрэнка.

Козёл Фрэнк — один из маскотов «Живого Журнала». Его фотография появляется, когда из ЖЖ удаляется пост или пользователь попадает на несуществующую страницу. Также изображение козла появляется, когда сервис временно недоступен: в этом случае пользователю показывают фотографию козла, грызущего провода.