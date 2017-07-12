"Аптечная сеть 36,6" заключила соответствующее соглашение с ACMG



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"Аптечная сеть 36,6" заключила соглашение с медиагруппой ACMG, принадлежащей Александру Федотову, о сотрудничестве в области кросмедийных продаж, сообщает RNS.

Теперь журналы медиагруппы (Forbes, Geo, Ok!, Numéro, L'Officiel и др.) будут продавать в аптеках. Кроме того, стороны договорились о развитии кросмедийных продаж и специальных проектов на базе рекламных возможностей ACMG и аптечной сети. 150 аптечных точек оснащены видеоэкранами, которые будут использованы в новом пилотном проекте.

В проекте участвуют аптеки разных форматов — дискаунтеры "Горздрав", аптеки и гипермаркеты "36,6", два фармацевтических бутика класса люкс A.V.E – Luxury. К концу 2017 года планируется присутствие пакета изданий ACMG на прилавках 500 аптечных пунктов.