Партнеры разработали сайт, ориентированный на женскую аудиторию



Скриншот сайта InStyle.ru

Журнал InStyle в партнерстве с Rambler&Co запустили сайт InStyle.ru, на котором будут размещаться новости о моде, красоте и стиле жизни, а также об актуальных трендах, звёздных и повседневных образах, и т.д.

В новом проекте Rambler&Co выступает технологическим партнером и отвечает за создание платформы управления контента, монетизацию, внедрение последних решений в области мобильной, видео и нативной рекламы, а также за дальнейшее развитие сайта. Команда InStyle взяла на себя полное обеспечение контентной части проекта. Партнеры будут совместными усилиями заниматься маркетинговым продвижением продукта.

О сотрудничестве глянцевого издания InStyle и Rambler&Co было объявлено в начале ноября на ежегодной конференции Rambler&Co для партнеров и рекламодателей. Обе стороны уверены во взаимовыгодном сотрудничестве по данному проекту и в больших перспективах запущенного сайта.

«Запуск проекта instyle.ru – это важное расширение существующего портфеля медийных проектов Rambler&Co, ориентированных на женскую аудиторию – WMJ, Passion, Letidor», - отметил Рафаэль Абрамян, исполнительный директор Rambler&Co.