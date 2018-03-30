Дизайн логотипа был утвержден еще в прошлом году

Столица Кузбасса — Кемерово — в 2018 году отметит свой сотый день рождения. Логотип к юбилею города выбирали год назад в конкурсе среди более чем сотни вариантов.

Победителем, по мнению членов жюри, стал дизайн, созданный ученицей седьмого класса Татьяной Лопатиной и учителем ИЗО Николаем Старченковым.

Отмечается, что успешность логотипа состоит в творческом объединении знакомых городу образов: сосна — символ реликтового Соснового бора, рудознатец Михайло Волков, первооткрыватель Кузнецкого угольного бассейна, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись «100 лет» в виде язычков пламени.

Последний образ и вызывает сейчас массу недовольств у кемеровчан. В связи с последними трагическими событиями в городе — пожар, унесший жизни 64 человек — жители Кемерова совсем не хотят видеть огонь на улицах города и на сувенирной продукции.

Считая выбранным логотип неуместным, они настаивают или на изменении отдельных элементов логотипа, или на создании абсолютно нового дизайна.