Название передачи Еленой Малышевой на «Первом канале» планируется использовать для продуктов в сегменте здорового питания

Бренд «Жить здорово», под которым выходит программа с Еленой Малышевой на «Первом канале», планируется использовать для производства продуктов в сегменте здорового питания. Товары под этой маркой могут появиться на полках магазинов до конца первого квартала 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Сергея Сучилина, заместителя гендиректора компании «Посадъ», которая и будет использовать вышеупомянутый бренд.

Соответствующий договор заключили ООО «Купецкий дом «Посадъ» (входит в ассоциацию «Руспродсоюз») с правообладателем бренда ООО «ПМ Партнеры» (принадлежит Малышевой и продюсеру Алексею Пиманову). Он носит долгосрочный характер, детали сделки не раскрываются.

«Посадъ» может использовать данный бренд для продукции своего производства (варенье, джем, сироп из топинамбура, чай) и для передачи его другим производителям. В частности, переговоры уже ведутся с молочным холдингом «Молвест», который управляет брендом «Вкуснотеево», московским заводом плавленых сыров «Карат» и производителем колбасных и мясных изделий «Дымов».

За использование бренда «Жить здорово» сторонние производители должны выплачивать паушальный взнос и роялти. «Посадъ» как оператор проекта собирается участвовать в продвижении продуктов под брендом, разработке рецептуры и упаковке, а также будет следить за соблюдением их качества.

Эксперты отмечают, что популярность подобных товаров в России растет, а годовой объем этого рынка уже превышает 870 млрд руб. Использование известного бренда, связанного с темой здорового образа жизни, может помочь привлечь внимание к продукту и даже служить триггером для пробной покупки, но долгосрочный успех продукта на рынке, конечно, зависит от комплекса других факторов, добавляет эксперт.