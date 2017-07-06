Компания CD Land приобрела права на использование популярного мема



Соцсети

Российская компания CD Land приобрела у голландского скульптора Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун». Его будут применять для выпуска различных товаров в России, сообщает «Москва».

CD Land подала заявку на регистрацию в России бренда и изображения Ждуна в Роспатент. Президент компании Юрий Цейтлин отметил, что бренд будет перепродаваться изготовителям игрушек, посуды и канцтоваров. Одна из ведущих мультипликационных компаний уже приобрела права на выпуск мультфильма со Ждуном. Также у персонажа будет свой видеоблог, добавил Цейтлин.

На Ждуна претендуют и футбольные организации, которые считают персонажа неофициальным символом Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что не так давно «Мама» ждуна приезжала в Россию для участия на Cannes Lions Moscow Festival. Появление на площадке Фестиваля самого популярного интернет-мема стало главным событием выставочной части программы.