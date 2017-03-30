Как рынок обсуждает главный рекламный скандал последних дней



Кадр из фильма "Малышка на миллион"

В сети обсуждают конфликт между популярным digital-специалистом Еленой Торшиной и создателем проекта stressa.net Ольгой Юрковской. Юрковская утверждает, что Торшина без объяснения причин потребовала заплатить на полмиллиона больше первоначальной стоимости, а в ответ на вопрос, откуда взялась новая цена, партнер Торшиной прислал письмо с угрозами и хамством. На конфликт обратило внимание издание Vc.ru.

Суть конфликта

Ольга Юрковская, основатель проекта stressa.net (это цикл психологических курсов «Как получать намного больше денег в жизни?», «Как реализовать свои мечты и жить в удовольствие?», «Как обрести несокрушимую уверенность в себе?») обратилась к Елене Торшиной, популярному диджитал-специалисту и основательнице «Торшинского треста».

Они договорились о сотрудничестве: Торшина должна была продвигать тренинги Юрковской в интернете, при этом обещала ежемесячно организовывать 10-20 публикаций в глянцевых журналах уровня не ниже Kleo. Но на самом деле «Торшинскому тресту» за четыре месяца работы удалось опубликовать только четыре текста, при этом все они вышли не в глянце, а на интернет-площадках другой тематики.

Юрковская и Торшина не заключали договор, но Юрковская заплатила стопроцентную предоплату – 1,1 млн рублей. Однако через некоторое время оказалось, что денег недостаточно, и Торшина попросила прислать еще. Юрковская попыталась выяснить, почему стоимость увеличилась на полмиллиона рублей, но в ответ получила серию писем с хамством и угрозами.

Скриншот письма

Во время работы у Юрковской появились сомнения в профессионализме сотрудников «треста». Так, глянцевым журналам, в которых планировалось размещение, не было направлено никаких предложений о сотрудничестве, кроме одинакового пресс-релиза, а реклама у блогеров не соответствовала целевой аудитории. Например, была куплена реклама в ролике про Путина на канале kamikadzedead. Аудитория этого канала – мужчины, а тренинги Юрковской рассчитаны на женщин от 30 до 45 лет.

Торшина не согласилась с обвинениями Юрковской в непрофессионализме и опубликовала у себя в блоге пост, где сообщила, что «никогда больше не возьмется за эти ********* (утомительные) проекты инфобизнесменов, форексов, герболайфов и прочих лохоразводок». Она написала, что ее сотрудники потратили много времени, изучая тренинги, и размещали информацию о них на всех доступных каналах. При этом договориться было тяжело, потому что подавляющее число площадок и блогеров убеждены, что рекламировать продукт Юрковской – это «зашквар».

Реакция

Конфликт широко обсуждали представители СМИ и рекламной индустрии. При этом многие рекламщики выступили на стороне Торшиной. Они отметили неоднозначность бизнеса Юрковской и порекомендовали диджитал-специалистам не связываться с инфобизнесменами.

Блогер Владимир Мальцев предположил, что конфликт Торшиной и Юрковской – это «гениальный кейс». По его версии, Торшина специально «троллила» заказчицу, размещала рекламу у блогеров за невероятные деньги и отправляла безумные сообщения, чтобы спровоцировать ее на статью в СМИ. После чего о бизнесе Юрковской все заговорили.

Кроме того, некоторые рекламщики решили, что сообщения в подобном стиле – это, конечно, хамство, но признаков непрофессионализма в работе «Торшинского треста» нет.

Популярное мнение: "Торшина все равно большая молодец".

Однако другие представители индустрии осудили поведение «Торшинского треста» и выразили уверенность в том, что никто из отрасли в дальнейшем работать с Торшиной не станет.