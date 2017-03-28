Агентство Zenith представило прогноз на ближайший год по миру и России



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Глобальный рекламный рынок с начала десятилетия достиг устойчивых показателей: его рост стабильно составляет 4-5% в год. В 2017 году глобальные бюджеты компаний на интернет-рекламу вырастут на 13% и достигнут 205 млрд долларов. Доля digital в бюджетах рекламодателей увеличится с 34% до 36,9%, прогнозирует агентство Zenith.

Мир

Ближайший год будет первым, когда интернет глобально обойдет ТВ по рекламным доходам. На продвижение в телеэфире бренды потратят «всего» 192 млрд долларов. При этом рост интернет-бюджетов в масштабе последних лет замедляется: 20% в 2015 году, 17% в 2016 году, 13% в текущем году, а прогноз на 2018 и 2019 годы составляет 12 и 10% соответственно.

В этих обстоятельствах крайне важно, чтобы площадки и паблишеры максимально внимательно относились к просматриваемости (viewability) и безопасному окружению (brand safety), уверены аналитики. Таким образом они обеспечат себе устойчивый рост. Для рекламодателя критически важно знать, что рекламу смотрят реальные люди, и это происходит на качественном инвентаре.

По прогнозам Zenith, затраты на рекламу в социальных сетях в 2019 году составят 55 млрд долларов и превысят бюджеты на прессу (50 млрд). Темпы роста социальных сетей, как одного из каналов интернет-рекламы – самые высокие. В 2016 они составили 51%, и до 2019 года эксперты ожидают рост еще на 20%. Объемы рекламы в прессе, напротив, сокращаются на 5% ежегодно. Этому способствует продолжающееся падение тиражей большинства изданий. Самые высокие показатели у прессы наблюдались в 2007 году (113 млрд), с тех пор бюджеты систематически снижались. К 2019 году цифры упадут до уровня 1985 года.

Как отмечают авторы исследования Zenith, в последние годы все инновации в отрасли сконцентрированы в больших городах. Население здесь моложе, доходы выше, жизнь дороже. По подсчетам агентства, 11% всего роста рекламных бюджетов в 2016-2019 годах придется на долю десяти городов: Нью Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, Джакарта, Токио, Шанхай, Манила, Пекин, Даллас и Хьюстон. В прошлом году на рекламу, направленную на жителей этих десяти городов, был потрачен 61 млрд долларов. К 2019 году эта цифра увеличится до 69 млрд. Нью-Йорк остается самым главным городом для рекламы, где в 2017 году потратят 15 млрд долларов.

Глобальный рекламный рынок с начала десятилетия достиг устойчивых показателей: его рост стабильно составляет 4-5% в год. Такая ситуация сохранится вплоть до конца 2019 года. Прогноз на нынешний год - 4,4%, такие же показатели ожидаются в 2018.

Россия

Российскому рекламному рынку прогнозируют 10-процентный рост в 2017 году. Такая динамика сохранится и в последующие годы: 10,2% в 2018-м, 9,1% - в 2019-м.

В этом году объем локального рынка составит 363,6 млрд рублей (почти 6 млрд долларов). На ТВ рекламодатели потратят 165,4 млрд рублей, на интернет - 128,3 млрд рублей. Телевидение остается главным медиа в стране (45,5% бюджетов), однако его влияние на рынок слабеет, констатируют эксперты. Через два года его доля снизится, но незначительно, до 44,6%. Между темы позиции интернет-рекламы продолжают укруепляться. Эксперты ожидают увеличение рекламных бюджетов в этом сегменте с 33,7% в 2016 году до 38,8% в 2019 году.

Расхождение между цифрами Zenith и АКАР по рынку интернет-рекламы в России объясняются методикой подсчетов. В прогнозе Zenith учитывается только дисплейная реклама, включая видео, и поиск, АКАР же начала учитывать в прогнозе рынка новые позиции – CPX и non-search performance. Если вычесть эти сегменты, то цифра будет очень близка к оценке Zenith.

Елена Клименко, Chief Innovation Officer Publicis Media Russia