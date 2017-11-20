Programmatic-закупки рекламы начинают захватывать и традиционные медиа – телевидение, радио и наружку





К 2019 году две трети мирового объема цифровой рекламы будет продаваться по принципу programmatic, прогнозирует Zenith. В этом году доля таких закупок составила 59%. Суммарные бюджеты на programmatic-закупки интернет-рекламы вырастут, в среднем, на 21% в год с $57,5 млрд. в 2017 году до $84,9 млрд. в 2019 году.

В настоящее время этот сегмент набирает все большую популярность в премиум-среде, где крупные бренды хотят максимально использовать возможности рекламы для привлечения действительно заинтересованной аудитории. Ключом к успеху programmatic является возможность создания уникальных наборов данных, обеспечивающих конкурентные преимущества. У заказчика есть возможность применять эти данные для настройки объявлений по интересам потребителя. Таким образом, базовая оценка эффективности размещения основана на субъективном соотношении: цена перехода - достигнутое качество аудитории.

Сегмент programmatic наиболее развит в англоязычных странах: в Канаде, США и Великобритании, где, по оценкам Zenith, объем такой рекламы занимает 81%, 78% и 77% соответственно от общего объема диджитала. Дания занимает четвертое место (70%), Франция – пятое (63%).

Programmatic-размещение начинает захватывать и более традиционные СМИ, однако в большинстве стран такая реклама находится на самых ранних стадиях. В этом году на размещение рекламы через programmatic на телевидении, радио, кино и в наружной рекламе в США будет потрачено $5,6 млрд., что составляет 6 % от общего объема рекламных расходов. К 2019 году ожидается общий рост этого показателя до $13 млрд. или 13,6% от общего объема рекламы в этих странах.

«Осталось немного до того момента, когда глобальный рынок интернет-рекламы станет полностью programmatic», – отметил Джонатан Барнард, руководитель отдела прогнозирования компании Zenith. «Нерешенный вопрос – насколько быстро методы programmatic распространятся на другие средства массовой информации», – добавил он.